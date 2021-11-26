В Кремле заявили, что Калашников снят с поста главы ФСИН после его личного обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Александр Калашников снят с поста главы ФСИН после его личного обращения.

«Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли это с публикацией видео из Саратовской УФСИН.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами.

«Сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Поэтому проблемы там действительно имеются, но, ещё раз повторяю, это было личное обращение», — подчеркнул он.

25 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом освободил Александра Калашникова от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний.

Вместо него был назначен замглавы МВД России Аркадий Гостев.

Ранее сообщалось, что в связи с жёсткими нарушениями прав заключённых в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел. Некоторым лицам уже были предъявлены соответствующие обвинения.