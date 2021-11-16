По факту нарушений прав заключённых в больнице ФСИН Саратова расследуют 12 дел

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В связи с жёсткими нарушениями прав заключённых в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
По факту нарушений прав заключённых в больнице ФСИН Саратова расследуют 12 дел
  • РИА Новости

«По всем известной ситуации в Саратовской области в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий», — цитирует Краснова Интерфакс.

По его словам, некоторым лицам уже были предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Антон Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК Саратов» заявил, что со службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.

В октябре Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Поводом стала публикация видео жестоких побоев и изнасилований осуждённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1).

Подробнее — в материале RT.

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