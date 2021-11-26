В Татарстане выявили 249 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 249 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 249 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в республике достигло 37 057.

Как отметил глава Управления здравоохранения Казани, замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков, выздоровели за последние 24 часа 312 жителей.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 618 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава. Из больниц выписаны 617 пациентов.

Всего в республике заболели 117 462 человека, выздоровели 105 129.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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