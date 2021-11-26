Власти Пермского края выразили соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Власти Пермского края выразили соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает ФАН.

«От лица жителей Пермского края и правительства региона выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная», — заявил Махонин.

Авария унесла десятки жизни людей, преданных своим профессиям горняков и спасателей, сказал он.

«Терпения вам, мудрости и душевных сил, чтобы пережить это непростое испытание. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — добавил губернатор.

Также соболезнования выразил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателей, которые, выполняя свой долг, отдали жизни, пытаясь помочь шахтёрам. Трагедия потрясла», — сказал он.

Как отметил Шумков, Курганская область скорбит вместе с Кузбассом и всей Россией.

Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная». Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Подробнее — в материале RT.

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