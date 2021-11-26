В Москве установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей

На проспекте Мира в Москве начали установку праздничной конструкции в виде полярных медведей. Разместят инсталляцию вблизи Ростокинского акведука.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Отмечается, что впервые световая композиция появилась на проспекте в канун 2019 года.

В 2020 году медведей перенесли в парк Горького, после чего местные жители попросили вернуть инсталляцию в Ростокино, сопроводив свои пожелания хештегом #умкавернулся.

«В городе будет установлено более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что специалисты управделами президента выбрали ёлку, которая станет главным новогодним украшением Соборной площади Кремля.