Соборную площадь Кремля в этом году украсит 90-летняя ёлка из Подмосковья
- РИА Новости
Она рассказала, что «поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья и среди десятка претенденток победила именно 90-летняя новогодняя красавица из Щёлковского района».
Крылова рассказала, что высота ели «составила около 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м».
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о планах оформления города к Новому году.