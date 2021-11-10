Соборную площадь Кремля в этом году украсит 90-летняя ёлка из Подмосковья

Специалисты управделами президента выбрали ёлку, которая станет главным новогодним украшением Соборной площади Кремля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами Елену Крылову.

Она рассказала, что «поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья и среди десятка претенденток победила именно 90-летняя новогодняя красавица из Щёлковского района».

Крылова рассказала, что высота ели «составила около 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м».

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