Концепцию новогоднего оформления Петербурга приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале рассказал о планах оформления города к Новому году.

«В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник», — сообщил Пиотровский.

Вице-губернатор заявил, что «именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости».

Он рассказал, что «обновление коснётся основных магистралей города, а также удалённых от центра районов».

В сентябре сообщалось, что в честь предстоящего празднования 350-летия со дня рождения основателя Санкт-Петербурга Петра I в Петропавловской крепости произведён праздничный выстрел.