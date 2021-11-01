Концепцию новогоднего оформления Петербурга приурочат к 350-летию со дня рождения Петра I
- Reuters
«В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник», — сообщил Пиотровский.
Вице-губернатор заявил, что «именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости».
Он рассказал, что «обновление коснётся основных магистралей города, а также удалённых от центра районов».
В сентябре сообщалось, что в честь предстоящего празднования 350-летия со дня рождения основателя Санкт-Петербурга Петра I в Петропавловской крепости произведён праздничный выстрел.