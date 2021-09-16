В Петербурге с Нарышкина бастиона дан залп в честь 350-летия со дня рождения Петра I
- © Anatoly Chubays
Об этом пишет сайт «Невские новости».
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Борис Пиотровский, историк Георгий Вилинбахов, гендиректор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и другие почётные гости.
Праздничные мероприятия по случаю юбилея указом президента назначены на 2022 год.
Ранее сообщалось, что в честь Дня флага России Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге окрасились в цвета российского триколора.