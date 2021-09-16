В Петербурге с Нарышкина бастиона дан залп в честь 350-летия со дня рождения Петра I

В четверг, 16 сентября, в честь предстоящего празднования 350-летия со дня рождения основателя Санкт-Петербурга Петра I в Петропавловской крепости прозвучал праздничный выстрел.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Борис Пиотровский, историк Георгий Вилинбахов, гендиректор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и другие почётные гости.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея указом президента назначены на 2022 год.

Ранее сообщалось, что в честь Дня флага России Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге окрасились в цвета российского триколора.