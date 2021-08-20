В Петербурге 22 августа включат праздничную подсветку Дворцового моста
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Ленсвета.
Уточняется, что праздничную подсветку включат в 20:50. Она будет работать до рассвета 23 августа.
Так, один из пролётов моста будет белым, другой окрасят в синий, третий — в красный.
Аналогичное оформление получат чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны.
Ранее сайт kp.ru передавал, что в Петербурге отменили салют в честь празднования Дня ВМФ России.