В Петербурге 22 августа включат праздничную подсветку Дворцового моста

Вечером 22 августа в честь Дня флага России Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге окрасятся в цвета российского триколора.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Ленсвета.

Уточняется, что праздничную подсветку включат в 20:50. Она будет работать до рассвета 23 августа.

Так, один из пролётов моста будет белым, другой окрасят в синий, третий — в красный.

Аналогичное оформление получат чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Петербурге отменили салют в честь празднования Дня ВМФ России.