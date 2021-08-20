В Петербурге 22 августа включат праздничную подсветку Дворцового моста

Короткая ссылка
Вечером 22 августа в честь Дня флага России Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге окрасятся в цвета российского триколора.
В Петербурге 22 августа включат праздничную подсветку Дворцового моста
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Ленсвета.

Уточняется, что праздничную подсветку включат в 20:50. Она будет работать до рассвета 23 августа.

Так, один из пролётов моста будет белым, другой окрасят в синий, третий — в красный.

Аналогичное оформление получат чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Петербурге отменили салют в честь празднования Дня ВМФ России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить