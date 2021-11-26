Выживший в «Листвяжной» спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал
- РИА Новости
«Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, проведший ночь под завалами, сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи», — говорится в сообщении.
Мужчина госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин.
Всего в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.