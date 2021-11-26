Выживший в «Листвяжной» спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал

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Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряшин провёл ночь под завалами, после чего смог выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Выживший в «Листвяжной» спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал
  • РИА Новости

«Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, проведший ночь под завалами, сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи», — говорится в сообщении.

Мужчина госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин.

Всего в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.

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