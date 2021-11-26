Выживший в «Листвяжной» спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал

Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряшин провёл ночь под завалами, после чего смог выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

РИА Новости