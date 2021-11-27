Аналитики рассказали о популярных направлениях у россиян осенью

Аналитики подвели итоги осенних бронирований ж/д и авиабилетов и выяснили, какие направления стали самыми популярными. Об этом говорится в результатах исследований, которые есть в распоряжении RT.

Так, согласно данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, а странами — Армения, Турция и Киргизия.

При этом Москва возглавила топ самых популярных авианаправлений — доля бронирований составила 30,5% от общего числа городов. На втором месте расположился Санкт-Петербург (10,8%), а на третьем — Сочи (6,1%). В десятку также вошли Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Уфа, Калининград, Екатеринбург и Казань.

Что касается зарубежных направлений, то наиболее часто осенью россияне отправлялись в Армению, Турцию и Киргизию.

Для путешествий на поезде самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.

Что касается зарубежных направлений, аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» выяснил, что наиболее часто из России отправлялись в Армению (18,2%), Узбекистан (16,7%), Киргизию (14,4%). В десятку также вошли Азербайджан, Таджикистан, Турция, Молдавия, Беларусь, Казахстан и Германия.

Ранее стало известно, куда россияне планируют отправиться отдыхать на Новый год. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.