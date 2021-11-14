Аналитики выяснили, как россияне провели нерабочую неделю

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Александра Самсоненко
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные. Оказалось, что большинство остались дома, а те, кто отправился в поездку, чаще выбирали Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
Аналитики выяснили, как россияне провели нерабочую неделю
  • Reuters

Большая часть респондентов (83,5%) в период нерабочих и праздничных дней была дома, остальные предпочли путешествие, говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что среди направлений, куда отправлялись туристы, лидируют Москва (24,1%), Сочи (9,2%), Санкт-Петербург (9,1%), Минеральные Воды (3,8%) и Калининград (3,7%).

Кроме того, были популярны такие города, как Краснодар (3,4%), Екатеринбург (2,9%), Стамбул (2,6%), Симферополь (2,4%) и Махачкала (2,4%).

При этом большинству клиентов сервиса (82,2%) удалось уложиться в нерабочую неделю, лишь 17,8% брали дополнительные дни отпуска с целью продления поездки.

Всего в опросе приняли участие 1240 человек.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что спрос на новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками.

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