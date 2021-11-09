В АТОР заявили об увеличении спроса на новогодние туры по сравнению с прошлым годом

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что спрос на новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Принципиальное отличие грядущего Нового года в том, что российским туристам доступно больше стран, чем во время встречи 2021-го. При этом в четыре государства — Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ — разрешена безлимитная регулярная и чартерная авиаперевозка, что положительно влияет на цены, отметил эксперт.

«Отличий от 2020 года несколько. Так, страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ею интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад», — уточнил Горин.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.