В АТОР заявили об увеличении спроса на новогодние туры по сравнению с прошлым годом

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что спрос на новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками.
В АТОР заявили об увеличении спроса на новогодние туры по сравнению с прошлым годом
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Принципиальное отличие грядущего Нового года в том, что российским туристам доступно больше стран, чем во время встречи 2021-го. При этом в четыре государства — Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ — разрешена безлимитная регулярная и чартерная авиаперевозка, что положительно влияет на цены, отметил эксперт.

«Отличий от 2020 года несколько. Так, страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ею интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад», — уточнил Горин.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.

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