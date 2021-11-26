Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале главы Кузбасса Сергея Цивилёва.
В сообщении отмечается, что в ходе расследования ЧП задержаны пять человек: директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.
В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.
Предварительно причиной ЧП считается взрыв метана.