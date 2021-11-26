Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

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Всего на данный момент спасатели в Кузбассе смогли поднять на поверхность шесть тел — трёх горняков (двое из них опознаны) и трёх спасателей (их имена известны).
Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале главы Кузбасса Сергея Цивилёва.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования ЧП задержаны пять человек: директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.

Предварительно причиной ЧП считается взрыв метана.

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