В Крыму действия США в Чёрном море назвали эскалацией напряжения
- © @USNavyEurope
«К сожалению, идёт эскалация ситуации. В этом году в Чёрном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Чёрном море», — заявил Форманчук.
Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС Соединённых Штатов сообщили, что ракетный эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море «для рутинного патрулирования».
Отмечается, что корабль будет работать с союзниками по НАТО для обеспечения «безопасности и стабильности в этих международных водах».
Силы и средства Черноморского флота России следят за действиями эсминца.