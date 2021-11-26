В Крыму действия США в Чёрном море назвали эскалацией напряжения

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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук оценил действия флота Соединённых Штатов в акватории Чёрного моря. По его мнению, США и их партнёры сознательно идут на эскалацию военного конфликта.
В Крыму действия США в Чёрном море назвали эскалацией напряжения
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«К сожалению, идёт эскалация ситуации. В этом году в Чёрном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Чёрном море», — заявил Форманчук.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС Соединённых Штатов сообщили, что ракетный эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море «для рутинного патрулирования».

Отмечается, что корабль будет работать с союзниками по НАТО для обеспечения «безопасности и стабильности в этих международных водах».

Силы и средства Черноморского флота России следят за действиями эсминца.

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