В Крыму действия США в Чёрном море назвали эскалацией напряжения

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук оценил действия флота Соединённых Штатов в акватории Чёрного моря. По его мнению, США и их партнёры сознательно идут на эскалацию военного конфликта.

«К сожалению, идёт эскалация ситуации. В этом году в Чёрном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Чёрном море», — заявил Форманчук.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС Соединённых Штатов сообщили, что ракетный эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море «для рутинного патрулирования».

Отмечается, что корабль будет работать с союзниками по НАТО для обеспечения «безопасности и стабильности в этих международных водах».

Силы и средства Черноморского флота России следят за действиями эсминца.