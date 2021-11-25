Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем ВМС США Arleigh Burke

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Силы и средства Черноморского флота России следят за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, который зашёл в Чёрное море.
Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем ВМС США Arleigh Burke
  • Reuters

Об этом заявили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 25 ноября 2021 года», — сообщили там.

Как ранее сообщил 6-й флот ВМС США, ракетный эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море «для рутинного патрулирования».

Корабль будет работать с союзниками по НАТО для обеспечения «безопасности и стабильности в этих международных водах».

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