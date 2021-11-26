Кардиолог Сергеева назвала оптимальную длительность сна

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала, какая длительность ночного сна оптимальна для человека, а также объяснила, чем опасен регулярный недосып.

На протяжении всего прошлого столетия считалось, что оптимальная длительность ночного сна — восемь часов, однако современные исследования показали, что для большинства взрослых здоровых людей достаточно 6,5—7,5 часа сна в сутки, сказала она в беседе с «Известиями».

«Многие исследования показали, что регулярный сон менее шести часов в сутки увеличивает риск развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета, общий сердечно-сосудистый риск. При этом в группе испытуемых, которые в будни спали менее шести часов в сутки и спали дольше в выходные, результат был чуть лучше, чем у тех, кто и в будни, и в выходные спал менее шести часов в сутки», — подчеркнула Сергеева.

Кроме того, в рамках подобных исследований была выявлена связь между большей потребностью во сне (более 9,5 часа в сутки) и склонностью к различным заболеваниям, добавила специалист.

Ранее основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина в беседе с «Газетой.Ru» заявила о вреде сна рядом с мобильным телефоном.