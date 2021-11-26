Ряд школ и детсадов в Калмыкии закрыли из-за вспышки инфекции

В Элисте и Целинном районе Калмыкии закрыли школы и детские сады из-за вспышки инфекции, в ходе которой заболели около 1,5 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе. Из порядка 1,5 тыс. детей с выявленными признаками инфекции только 13 госпитализированы, их состояние — лёгкой тяжести, не вызывает опасения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что образовательные учреждения закрыли до особого распоряжения властей.

По словам собеседника, глава Калмыкии Бату Хасиков обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой. Принято решение о направлении в Элисту специалистов в помощь.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах.