Ряд школ и детсадов в Калмыкии закрыли из-за вспышки инфекции

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В Элисте и Целинном районе Калмыкии закрыли школы и детские сады из-за вспышки инфекции, в ходе которой заболели около 1,5 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Ряд школ и детсадов в Калмыкии закрыли из-за вспышки инфекции
  • РИА Новости

«Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе. Из порядка 1,5 тыс. детей с выявленными признаками инфекции только 13 госпитализированы, их состояние — лёгкой тяжести, не вызывает опасения», — цитирует сообщение РИА Новости.  

Отмечается, что образовательные учреждения закрыли до особого распоряжения властей.

По словам собеседника, глава Калмыкии Бату Хасиков обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой. Принято решение о направлении в Элисту специалистов в помощь.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах.

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