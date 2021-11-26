Ряд школ и детсадов в Калмыкии закрыли из-за вспышки инфекции
- РИА Новости
«Школы и сады закрыли в Элисте и Целинном районе. Из порядка 1,5 тыс. детей с выявленными признаками инфекции только 13 госпитализированы, их состояние — лёгкой тяжести, не вызывает опасения», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что образовательные учреждения закрыли до особого распоряжения властей.
По словам собеседника, глава Калмыкии Бату Хасиков обсудил ситуацию с руководителем Роспотребнадзора России Анной Поповой. Принято решение о направлении в Элисту специалистов в помощь.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах.