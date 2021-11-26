МЧС: обследование шахты «Листвяжная» — вопрос не одних суток

Короткая ссылка
Обследование шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой произошла авария, это «вопрос не одних суток», сообщил на встрече с родственниками погибших горняков врио главы МЧС России Александр Чуприян. В настоящее время на шахте работают три отделения горноспасателей, которые оценивают угрозу взрыва.
МЧС: обследование шахты «Листвяжная» — вопрос не одних суток
  • РИА Новости

«Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть угроза взрыва или нет. Вчера она была», — сказал Чуприян.

Он отметил, что нужно понять динамику развития ситуации, однако в течение ближайших суток она улучшиться не может.

«Обследование шахты — это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыва», — цитирует врио министра РИА Новости.

Чуприян заверил родственников шахтёров, что до них будет доводиться вся информация о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло задымление. Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить