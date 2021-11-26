МЧС: обследование шахты «Листвяжная» — вопрос не одних суток

Обследование шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой произошла авария, это «вопрос не одних суток», сообщил на встрече с родственниками погибших горняков врио главы МЧС России Александр Чуприян. В настоящее время на шахте работают три отделения горноспасателей, которые оценивают угрозу взрыва.

«Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть угроза взрыва или нет. Вчера она была», — сказал Чуприян.

Он отметил, что нужно понять динамику развития ситуации, однако в течение ближайших суток она улучшиться не может.

«Обследование шахты — это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыва», — цитирует врио министра РИА Новости.

Чуприян заверил родственников шахтёров, что до них будет доводиться вся информация о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло задымление. Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте в Кузбассе.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.