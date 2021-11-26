В Кузбассе после проверки найдены нарушения на шести шахтах

Прокуратура Кемеровской области, начавшая проверки шахт и разрезов после аварии на шахте «Листвяжная», обнаружила нарушения на шести предприятиях.

«По состоянию на 25.11.2021 проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, нарушения продолжительности непрерывного отдыха работников, необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по поручению генерального прокурора проверяется соблюдение требований о промышленной безопасности и охране труда организаций угольной сферы.

Ранее командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше подтвердил, что в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.