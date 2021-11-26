Госиспытания нового военного парашюта «Кадет-100» начнутся в этом году

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Государственные испытания новой парашютной системы «Кадет-100» для подразделений ВДВ должны начаться до окончания 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

«Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» завершил летно-конструкторские испытания парашютной системы «Кадет-100». До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственные испытания российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году.

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