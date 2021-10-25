РИА Новости: госиспытания танков «Армата» завершатся в 2022 году
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», — сообщил он.
По его словам, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».
В августе замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции сообщил, что 20 танков Т-14 «Армата» до конца года поступят в Вооружённые силы России.