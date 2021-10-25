РИА Новости: госиспытания танков «Армата» завершатся в 2022 году

Государственные испытания российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», — сообщил он.

По его словам, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».

В августе замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции сообщил, что 20 танков Т-14 «Армата» до конца года поступят в Вооружённые силы России.