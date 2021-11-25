В Хабаровске ректоры вузов обсудили вопросы, связанные со сферой образования в ДФО

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В Хабаровске ректоры вузов обсудили вопросы, связанные со сферой образования в Дальневосточном федеральном округе.
В Хабаровске ректоры вузов обсудили вопросы, связанные со сферой образования в ДФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

На стратегической сессии «Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке», в частности, затронули такие темы, как организация приёмной кампании, улучшение сайта университета, привлечение работодателей к выпускникам.

«У нас очень простая цель в данном случае — помочь ректорам составить подлинные программы развития, чтобы потом дать им ресурсы на реализацию этих программ», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Участники сессии определили программу развития на десять лет.

Такие мероприятия будут проводиться регулярно в разных регионах.

Ранее руководитель молодёжного направления компании HeadHunter Ирина Святицкая назвала причины, по которым в колледжи идёт больше молодых людей, чем раньше.

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