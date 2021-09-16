В HeadHunter объяснили рост популярности профобразования

Руководитель молодёжного направления компании HeadHunter Ирина Святицкая назвала причины, по которым в колледжи идут больше молодых людей, чем раньше.

В эфире радио Sputnik она отметила прежде всего повышение престижа рабочих профессий, для которых готовят специалистов колледжи.

«Ещё есть одна хитрость: чтобы поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ, можно после девятого класса поступить в колледж при вузе, а потом уже бесшовно перейти в вуз», — объяснила Святицкая.

Она также отметила, что в настоящее время высшее образование немного теряет свои позиции.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.