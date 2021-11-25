Вирусолог Скулачёв прокомментировал ситуацию с пандемией

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог Скулачёв прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Между вариантами коронавируса идёт соревнование — кто более инфекционный, кто быстрее распространяется. И в этом соревновании выиграл дельта-вариант, который в два раза заразнее, чем его ближайший конкурент. Поэтому в мире практически не осталось других вариантов коронавируса, кроме «дельты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, вирус существует только в человеке, и не дольше семи-десяти дней. Как отметил Скулачёв, важно вакцинироваться и соблюдать санитарные нормы, чтобы прервать цепочку размножения.

«Он не может сохраняться в природе или воздухе, это не бактерия, это вирус. Он может только постоянно передаваться от человека к человеку», — добавил вирусолог.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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