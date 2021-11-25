Мишустин: обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе будут тщательно расследованы
- РИА Новости
«Глубоко потрясён случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас... От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с Вами», — говорится в телеграмме Мишустина губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.
Власти региона после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.