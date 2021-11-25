Мишустин: обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе будут тщательно расследованы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при аварии на шахте «Листвяжная». Он выразил уверенность, что обстоятельства случившегося будут тщательным образом расследованы.

«Глубоко потрясён случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас... От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Искренне сочувствую и переживаю вместе с Вами», — говорится в телеграмме Мишустина губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.

Власти региона после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.