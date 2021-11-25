Генпрокурор России заявил об отсутствии политической подоплёки в ситуации с Рашкиным

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным нет политической подоплёки.

Об этом Краснов сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Ни о какой политической подоплёке здесь речи быть не может», — сообщил генпрокурор.

Он также объяснил, почему Генпрокуратура запрашивает меру пресечения для Рашкина в виде запрета определённых действий.

«Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснована, потому что Валерий Фёдорович прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился, и, безусловно, может оказать воздействие», — сказал генпрокурор.

Также Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Ранее Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

В комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали одобрить лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с лосем.