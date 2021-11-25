Генпрокурор Краснов попросил Госдуму дать согласие на уголовное преследование Рашкина
- РИА Новости
Об этом Краснов сказал, выступая в Госдуме.
22 ноября депутатам в комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали одобрить лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с лосем.
Ранее Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.