Генпрокурор Краснов попросил Госдуму дать согласие на уголовное преследование Рашкина

Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Об этом Краснов сказал, выступая в Госдуме.

22 ноября депутатам в комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали одобрить лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с лосем.

Ранее Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.