Генпрокурор Краснов попросил Госдуму дать согласие на уголовное преследование Рашкина

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Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.
Генпрокурор Краснов попросил Госдуму дать согласие на уголовное преследование Рашкина
  • РИА Новости

Об этом Краснов сказал, выступая в Госдуме.

22 ноября депутатам в комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали одобрить лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с лосем.

Ранее Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

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