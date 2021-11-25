Поисковые работы в шахте «Листвяжная» возобновятся после снижения концентрации газа
- РИА Новости
Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.
Он подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП приостановлены.
«Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — заявил губернатор.
Он уточнил, что на поверхность вывели 239 человек.
«В шахте остаются 46 человек», — сказал глава региона.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
По последним данным, погибли 11 человек.