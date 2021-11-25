Поисковые работы в шахте «Листвяжная» возобновятся после снижения концентрации газа

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошло задымление, возобновят поисково-спасательные работы, когда концентрация газа снизится до безопасного уровня.

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Он подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП приостановлены.

«Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — заявил губернатор.

Он уточнил, что на поверхность вывели 239 человек.

«В шахте остаются 46 человек», — сказал глава региона.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек.