Поисковые работы в шахте «Листвяжная» возобновятся после снижения концентрации газа

Короткая ссылка
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошло задымление, возобновят поисково-спасательные работы, когда концентрация газа снизится до безопасного уровня.
Поисковые работы в шахте «Листвяжная» возобновятся после снижения концентрации газа
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.

Он подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП приостановлены.

«Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — заявил губернатор.

Он уточнил, что на поверхность вывели 239 человек.

«В шахте остаются 46 человек», — сказал глава региона.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить