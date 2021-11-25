В Подмосковье в 2021 году закрылись все детские дома

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В Московской области в 2021 году закрылись все детские дома, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье в 2021 году закрылись все детские дома
  • РИА Новости

В ходе выступления на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, в Доме правительства в Подмосковье он напомнил, что в 2013 году в регионе насчитывалось 44 детских дома.

«В этом, 2021 году все наши детские дома закрыты. Это стало возможным благодаря тому, что приёмные семьи пригласили в свои дома, в свои стены детишек и также дарят им любовь и стали по-настоящему родными», — приводит слова губернатора РИА Новости.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина ранее рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.

В мае ведомство прогнозировало сокращение соответствующих учреждений в Подмосковье до одного через три года.

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