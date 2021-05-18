В Подмосковье оценили меры поддержки семей с приёмными детьми

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.

Об этом сообщает телеканал «360».

Она напомнила, что пять лет назад в Московской области было 44 детских дома, а сейчас их осталось всего пять, потому что сирот активно забирают в семьи.

«Всё это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки приёмных семей. Семье выплачивается порядка 50 тыс. рублей на приёмного ребёнка — это хорошее подспорье для семьи, которая хочет усыновить, но достаточно обеспечить финансово не всегда получается», — отметила Каклюгина.

По прогнозам Министерства образования, через три года в Московской области останется всего один детский дом.

Ранее глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в беседе с НТВ рассказала о социальной помощи в регионах.