ТАСС: установлено местонахождение оставшихся в шахте «Листвяжная» в Кузбассе горняков
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«Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте. Их спасение осложняется сильным задымлением», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По его данным, вентиляция шахты работает.
В региональном отделении Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Как сообщал СК, в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается.