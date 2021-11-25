ТАСС: установлено местонахождение оставшихся в шахте «Листвяжная» в Кузбассе горняков

Спасатели установили местонахождение горняков, оставшихся в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошло задымление.

«Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте. Их спасение осложняется сильным задымлением», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его данным, вентиляция шахты работает.

В региональном отделении Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Как сообщал СК, в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается.