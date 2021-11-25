ОНК: арестованный глава «Газпром газораспределение Краснодар» Руднев не признаёт вину
- Алексей Руднев
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«Алексей Руднев содержится в трёхместной камере, с двумя соседями. В беседе с членами комиссии он заявил, что вину не признаёт. Он напомнил, что является депутатом заксобрания Краснодарского края, пожаловался на постоянную головную боль и заложенность носа», — сказала правозащитница.
По её словам, четверо других арестованных на здоровье не жаловались, но попросили выдать им предметы гигиены — зубные щётки, пасту, туалетную бумагу и тапочки для душа.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева.
Следствие считает, что фигуранты дела помогали предпринимателям подключать объекты жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также способствовали согласованию актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.
Отмечается, что общая сумма незаконной деятельности составила более 20 млн рублей.