ОНК: арестованный глава «Газпром газораспределение Краснодар» Руднев не признаёт вину

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев и несколько других сотрудников компании, арестованные 24 ноября по делу о коммерческом подкупе, помещены в ИВС на Петровке, 38. Руднев вину не признаёт. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

«Алексей Руднев содержится в трёхместной камере, с двумя соседями. В беседе с членами комиссии он заявил, что вину не признаёт. Он напомнил, что является депутатом заксобрания Краснодарского края, пожаловался на постоянную головную боль и заложенность носа», — сказала правозащитница.

По её словам, четверо других арестованных на здоровье не жаловались, но попросили выдать им предметы гигиены — зубные щётки, пасту, туалетную бумагу и тапочки для душа.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева.

Следствие считает, что фигуранты дела помогали предпринимателям подключать объекты жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также способствовали согласованию актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.

Отмечается, что общая сумма незаконной деятельности составила более 20 млн рублей.