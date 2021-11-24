СК завёл дело о подкупе в отношении гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар»

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Следователи возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева и нескольких сотрудников компании. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК завёл дело о подкупе в отношении гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар»
  • РИА Новости

Отмечается, что по делу также проходят заместитель Руднева Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов акционерного общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

«Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК России)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Следствие считает, что фигуранты дела помогали предпринимателям подключать объекты жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также способствовали согласованию актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.

Отмечается, что общая сумма незаконной деятельности составила более 20 млн рублей.

Ранее в СК сообщили, что фигуранты дела о растрате 404 млн рублей в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от четырёх до пяти с половиной лет лишения свободы. 

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