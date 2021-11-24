Суд арестовал фигурантов дела в отношении главы «Газпром газораспределение Краснодар»

Басманный суд Москвы отправил под стражу четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева и нескольких сотрудников компании.

Следствие считает, что фигуранты дела помогали предпринимателям подключать объекты жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также способствовали согласованию актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.

Отмечается, что общая сумма незаконной деятельности составила более 20 млн рублей.