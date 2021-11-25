За сутки в России выявили 33 796 случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 33 796 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 468 189 случаев COVID-19.
За сутки в России выявили 33 796 случаев коронавируса
  • AP
  • © Alexandr Kulikov

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в стране зарегистрировали 33 558 случаев заболевания.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», сообщили в ведомстве. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране выдано разрешение на проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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