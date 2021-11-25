В Госдуме поддержали идею возврата дошкольными учреждениями средств за пропуски по болезни

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление депутата Евгения Фёдорова, предложившего обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропущенные детьми занятия по причине болезни.
В Госдуме поддержали идею возврата дошкольными учреждениями средств за пропуски по болезни
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В своём обращении Фёдоров отметил, что дошкольные учреждения, оказывающие образовательные услуги на платной основе, не всегда в договоре об оказании услуг предусматривают возврат средств за пропуск ребёнком занятий по болезни.

«Я думаю, что если есть такие нарушения, то необходимо устранить возможность допускать подобное. Если ребёнок болеет и пропускает занятия — это действительно уважительная причина. А раз услуга не оказана по уважительной причине, то и деньги должны быть возвращены», — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что поддержала бы подобную инициативу, и добавила, что данную норму необходимо закрепить, чтобы «соответствующие организации не позволяли себе нарушать закон».

Ранее в Госдуме предложили обязать дошкольные учреждения возвращать плату за пропуски по болезни.

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