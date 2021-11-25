Губернатор Кемеровской области выехал на шахту «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отправился на шахту «Листвяжная», где проходит эвакуация горняков в связи с сообщениями о задымлении.

«Губернатор Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная» (пгт Грамотеино), где произошло задымление», — сообщается в Telegram-канале главы региона.

Ранее в пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.

Число пострадавших при ЧП возросло до 40.

Задымление произошло в вентиляционном штреке. По данным МЧС России, всего в шахте находились 287 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту случившегося.