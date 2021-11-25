Губернатор Кемеровской области выехал на шахту «Листвяжная»
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«Губернатор Сергей Цивилёв выехал на шахту «Листвяжная» (пгт Грамотеино), где произошло задымление», — сообщается в Telegram-канале главы региона.
Ранее в пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.
Число пострадавших при ЧП возросло до 40.
Задымление произошло в вентиляционном штреке. По данным МЧС России, всего в шахте находились 287 человек.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту случившегося.