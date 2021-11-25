Число пострадавших при ЧП в шахте в Кузбассе возросло до 40
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
«В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших», — заявил он.
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Задымление произошло в вентиляционном штреке. По информации МЧС, всего в шахте находились 287 человек, их выводят на поверхность.
Ранее в пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.