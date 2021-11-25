Число пострадавших при ЧП в шахте в Кузбассе возросло до 40

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Число пострадавших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 40. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Центра медицины катастроф.
Число пострадавших при ЧП в шахте в Кузбассе возросло до 40
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

«В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших», — заявил он.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Задымление произошло в вентиляционном штреке. По информации МЧС, всего в шахте находились 287 человек, их выводят на поверхность.

Ранее в пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.

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