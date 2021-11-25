Адвокат Фургала заявил о предъявлении ему новых обвинений

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Довгий.

«Предъявлено обвинение по ст. 210, это организация преступного сообщества и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере», — передаёт РИА Новости заявление адвоката.

По его словам, речь идёт об обвинении в мошенничестве в области кредитования.

Отмечается, что скором времени дело будет рассмотрено Люберецким судом Московской области.

27 октября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края. Уголовное дело было направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.