В России более 30 тысяч детей проходят лечение от коронавируса

В России более 30 тыс. детей с коронавирусной инфекцией сегодня получают медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минздрава.

«В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в связи с распространением штамма «дельта» число случаев заболевания детей коронавирусом «неуклонно растёт».

В Минздраве уточнили, что «на сегодняшний день в России медицинскую помощь одновременно получают более 30 тыс. детей с коронавирусом».

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.