В России более 30 тысяч детей проходят лечение от коронавируса
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- РИА Новости
«В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, в связи с распространением штамма «дельта» число случаев заболевания детей коронавирусом «неуклонно растёт».
В Минздраве уточнили, что «на сегодняшний день в России медицинскую помощь одновременно получают более 30 тыс. детей с коронавирусом».
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.