Детский омбудсмен Львова-Белова прокомментировала поправки к Трудовому кодексу

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала поправки к Трудовому кодексу.

Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, теперь привлекать к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, а также направлять в служебные командировки работников с детьми можно только с письменного согласия сотрудников.

«Очень хорошая новость — и одинокие, и многодетные родители, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, конечно, нуждаются в дополнительной защите и поддержке», — заявила Львова-Белова в беседе с «Российской газетой».

По её словам, сегодня есть ситуации, когда работодатели идут навстречу своим сотрудникам — например, согласовывают матерям-одиночкам особые условия труда.

«Но ведь многое может зависеть от позиции руководителя, от его принципиальности или нежелания принимать во внимание потребности работника. Да и устные договорённости — это не гарантия защиты прав», — добавила омбудсмен.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.

Адвокат Евгения Квартальнова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала нововведение.