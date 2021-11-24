Путин и глава Евросовета выступили за налаживание взаимодействия Белоруссии и ЕС

Российский президент Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонных переговоров подтвердили целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза и Белоруссии.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с и. о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении миграционного кризиса на границе государства, не выходят на связь.

18 ноября в Минске рассказали детали предложения Лукашенко временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель по ситуации с мигрантами. Предполагалось, что ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере для мигрантов, а Минск возьмёт на себя обязательство содействовать в возвращении на родину остальных 5 тыс.