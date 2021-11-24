В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита лекарств от COVID-19 и гриппа в регионах

Короткая ссылка
В российских регионах достаточно лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для лечения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита лекарств от COVID-19 и гриппа в регионах
  • AP

«В настоящее время во всех субъектах России лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ присутствуют в достаточном количестве», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в Росздравнадзор не поступали сведения о планируемых приостановлениях или прекращениях производства лекарственных препаратов или их ввоза в Россию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что «дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить