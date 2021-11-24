В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита лекарств от COVID-19 и гриппа в регионах

В российских регионах достаточно лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для лечения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В настоящее время во всех субъектах России лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ присутствуют в достаточном количестве», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в Росздравнадзор не поступали сведения о планируемых приостановлениях или прекращениях производства лекарственных препаратов или их ввоза в Россию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что «дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.