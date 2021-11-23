Мишустин: дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на препараты для пациентов с COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что «дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах».
Мишустин: дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на препараты для пациентов с COVID-19
  • AP

«Это в том числе незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — сообщил Мишустин.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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