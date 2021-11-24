В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет

В России выдали регистрационное разрешение для вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — цитирует РИА Новости Логунова.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу после вакцинации лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством назвала сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для детей.

Президент заявил, что вакцинация должна быть добровольной, тем более для детей.