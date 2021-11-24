Академик РАН Голухова рассказала о важности вакцинации детей из групп риска

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Ксения Калинкина
Директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России Елена Голухова в разговоре с RT прокомментировала сообщение о скорой регистрации в стране вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Академик РАН Голухова рассказала о важности вакцинации детей из групп риска
  • © РИА Новости
  • РИА Новости

«Сейчас, в последнюю волну, мы увидели, что стали болеть наши дети. У нас в институте на Рублёвском шоссе семь детских отделений, и только сейчас — в октябре — ноябре, в отличие от других волн COVID-19, — стали появляться дети с положительным ПЦР-тестом, с повышенной температурой и признаками коронавирусной инфекции», — сказала Голухова.

Наряду с этим, комментируя сообщение о скорой регистрации новой вакцины для подростков, эксперт констатировала, что Россия в этом отношении «абсолютно соответствует тому, что происходит в мировой практике».

Также Голухова добавила, что важно обезопасить тех детей, которые находятся в группе риска.

«Это особенно касается детей, которые имеют такие факторы риска, как, скажем, сахарный диабет, ожирение... В группе риска мы должны иметь возможность детей обезопасить, конечно же, при согласии их родителей», — подчеркнула специалист.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

По её словам, прививки от коронавируса детям проводятся при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

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