В Госдуме прокомментировали позицию Зюганова по поводу вакцинации

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Анастасия Белоусова
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT прокомментировал позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова по поводу вакцинации. В партии отметили, что Зюганов не против вакцинации, но считает, что прививку от COVID-19 должны делать по медицинским показаниям.
В Госдуме прокомментировали позицию Зюганова по поводу вакцинации
  • AP

«КПРФ среди всех фракций занимает последнюю позицию (по вакцинации. — RT). Там достаточно мало привитых депутатов, и они своим примером негативным как раз показывают людям, что вроде как и необязательно и не нужно этого делать. Как врач могу сказать, поддерживая письмо своих коллег, что, безусловно, только вакцинация может нам помочь преодолеть эпидемию», — подчеркнул парламентарий.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В КПРФ заявили, что Зюганов не против вакцинации, а исходит из того, что прививку от COVID-19 должны делать по медицинским показаниям.

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