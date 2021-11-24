В КПРФ прокомментировали позицию Зюганова по вакцинации от коронавируса

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса. Как сообщил его пресс-секретарь, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко, политик исходит из того, что прививку от COVID-19 должны делать по медицинским показаниям.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали 24 ноября открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ющенко отметил, что данное обращение адресовано именно противникам вакцинации.

«Зюганов всегда откликается на приглашения, кроме того, он заинтересован в развитии здравоохранения. Но с точки зрения адресности — письмо не к нему», — приводит «Российская газета» заявление политика.

Ющенко напомнил, что позиция Зюганова и всех членов КПРФ заключается в том, что вакцинация от коронавируса должна проходить по медицинским показаниям.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT поддержал открытое письмо врачей российских больниц к известным противникам вакцинации.