В ОНК рассказали об условиях содержания в колонии осуждённой за госизмену Зиминой

Антонина Зимина, осуждённая по обвинению в госизмене, содержится в ИК-2 Ленинградской области и работает швеёй. Об этом RT сообщили посетившие колонию заместитель председателя ОНК Ленинградской области Александр Бойченко и ответственный секретарь комиссии Анастасия Виноградова.

По словам правозащитников, Зимина прибыла в колонию в июне 2021 года, и осмотревший её врач в связи с наличием хронического заболевания рекомендовал трудоустроить её на производство «без контакта с тканевой пылью, пропиткой и химическими веществами». Однако Зимину определили на швейное производство.

«Ей, возможно, подошла бы работа в хозотряде, но он укомплектован», — пояснил Бойченко.

Он отметил, что сейчас Зимина на обострение заболевания не жалуется и даже выполняет план, хотя летом её выработка была лишь 4—5%. Правозащитник также уточнил, что заявления осуждённой о работе ночью не подтвердились.

«Она содержится в отряде из 25 человек, там имеется бойлер и одна душевая кабина. Баня в колонии с июля по начало сентября была на ремонте, но сейчас Зимина, как и другие женщины, посещает её три раза в неделю», — рассказал Бойченко.

По его словам, питьевая вода в ИК-2 проходит через фильтры, при этом наблюдается высокое содержание железа в воде, но это проблема всей Ленинградской области.

Бойченко также добавил, что Зимина просит снять её с профучёта как «склонную к побегу», потому что из-за этого каждые два часа, в том числе и ночью, надзиратели проверяют её «наличие на месте».

Ранее Зимина пожаловалась на условия содержания в ИК-2 Ленинградской области.

В декабре 2020 года жительница Калининграда Антонина Зимина была приговорена к 13 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 100 тыс. рублей. Её муж Константин Антонец получил 12,5 года колонии строгого режима и такой же штраф.

Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012-м, а с 2015 года привлекла к сотрудничеству с ними и своего мужа.